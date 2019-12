Nächste TV-Liebes-Pleite für Jade Übach: Die hübsche Blondine war Teil des Casts der zweiten Staffel von Bachelor in Paradise – die Resterampe von allen gestrandeten und einsamen Ex-Kandidaten der Dating-Shows Der Bachelor und Die Bachelorette. Doch auch hier hat sie nicht den Richtigen gefunden – in Folge sieben konnte Jade, die seit Folge eins dabei war, sich keine Rose mehr sichern. Trotzdem schaffte es die Beauty-Liebhaberin, sich durch das Format ein gutes Image zu sichern.

In der Bachelor-Staffel von Andrej Mangold (32) hatten die Zuschauer manchmal den Eindruck, dass Jade ein naives Blondchen sei, vor allem ihre berüchtigte Buch-Metapher sorgte für Kopfschütteln. Doch im Paradies lernte man Jade nochmal auf eine ganz andere Weise kennen. Sie ging bei ihrem zweiten TV-Kuppel-Anlauf sehr direkt an die Jungs heran und legte ihre Karten offen. Dabei wirkte sie sehr souverän und auch verletzlich. Leider war kein geeigneter Traummann für die Kosmetikerin dabei. Sie versuchte es erst bei Filip Pavlovic (25) und später bei Alexander Hindersmann (31). Beide Männer packten die sympathische Jade in die Friendzone und verließen das Format freiwillig. Bei ihrem Rauswurf in der aktuellen Folge vergossen wohl nicht nur ihre Mitbewohner Tränen, sondern auch die Fans zu Hause.

Im Promiflash-Interview verriet Jade kürzlich beim Deutschen Bloggerpreis in Hamburg, wie sie mit Herzschmerz umgeht. "Trauern bringt nichts, es geht immer weiter. Wenn du trauerst, machst du dich nur selbst fertig. Deswegen einfach nach vorne sehen und was zusammenkommt, wird auch zusammenkommen", fand der Reality-Star weise Worte. Scheint ganz so, als wäre aus dem Bachelor-Püppchen eine junge, selbstbewusste Frau geworden.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" im Special bei RTL.de.

Instagram / jadebritani Jade Übach 2019 in Köln

Instagram / jadebritani Jade Übach 2019 in Bochum

Instagram / jadebritani Jade Übach, TV-Darstellerin

