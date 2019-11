Jade Übach sucht aktuell bei Bachelor in Paradise die große Liebe. In der Kuppelshow schien es zunächst zwischen ihr und dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten Filip Pavlovic heftig zu knistern. Der 25-Jährige riss allerdings dann überraschend seine Zelte ab und verließ die Show und ließ Jade vorerst ohne Partner dastehen. Im Interview mit Promiflash verriet die Blondine ihr persönliches Geheimnis gegen Liebeskummer.

Am Donnerstag bei dem Deutschen Bloggerpreis in Hamburg erklärte die Blondine, was ihr gegen Kummer und Herzschmerz hilft. "Ich das Buch von Senna Gammour gelesen! Dieses Buch ist ein Traum, es ist der Wahnsinn. Jetzt schlage ich bei Liebeskummer immer eine Seite auf und denke mir 'Genau so ist es'", berichtete sie im Gespräch mit Promiflash. Die einstige Bachelor-Teilnehmerin habe früher starke Probleme mit Liebeskummer gehabt und habe auch sehr darunter gelitten.

"Trauen bringt nichts, es geht immer weiter. Wenn du trauerst, machst du dich nur selbst fertig. Deswegen einfach nach vorne sehen und was zusammen kommt, wird auch zusammen kommen", verriet Jade. Trotz allem solle man nicht zu schnell aufgeben und um das kämpfen, was man möchte.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, bekannt aus "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade Übach, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / jadebritani "Bachelor in Paradise"-Jade

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de