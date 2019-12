David Beckham (44) könnte die Kuss-Kritik an ihm und seiner Tochter Harper (8) offensichtlich nicht egaler sein! Der einstige Kicker zeigte in der Vergangenheit im Netz wiederholt, dass er seine Kids lieb hat – dabei gibt's von Papa auch mal ein Bussi auf den Mund. Das gefällt allerdings nicht all seinen Followern. Immer wieder wird der 44-Jährige dafür angegangen, sein Verhalten sei den Kritikern zufolge unangemessen. Das stört den Ex-Nationalspieler aber überhaupt nicht: Jetzt stellte er das nächste weihnachtliche Kuss-Foto mit der Achtjährigen online!

Der Instagram-Schnappschuss, auf dem David die Kleine küsst, ist am vergangenen Freitag auf der Eisbahn des Natural History Museums entstanden. Dabei sehen Vater und Tochter glücklich aus – auf drei weiteren Bildern zeigt der Ehemann von Victoria Beckham (45) die Eislauf-Künste seines Nachwuchses. Auch dieses Mal finden einige Abonnenten das Foto unangebracht: "So sollte man seine Tochter einfach nicht küssen", schreibt einer von etlichen Usern verwundert.

Als David das letzte Mal ein ähnliches Kuss-Bild aus dem gemeinsamen Urlaub in Miami postete, äußerte sich der britische Moderator Piers Morgan (54) im TV sogar noch drastischer, wie The Sun berichtete: "Warum soll ein Vater seine Tochter auf den Mund küssen? Ich verstehe das nicht. Gruselig. Seltsam. Gruselig." Der Vierfach-Papa rechtfertigte sich schon damals entschieden: "Ich küsse alle meine Kinder auf den Mund. Wir wollen unseren Kindern Liebe zeigen, sie beschützen, sie unterstützen und wir sind sehr einfühlsam mit ihnen."

