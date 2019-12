Wer hätte das gedacht? Nachdem Daniel Völz (34) im vergangenen Jahr als Der Bachelor im Fernsehen nach seiner großen Liebe gesucht hatte, ist er auf Social Media ein gefeierter Star. Seiner Community gewährt der 34-Jährige regelmäßig Einblicke in seinen abenteuerlichen Alltag und gibt immer wieder neue Informationen über seine Person preis. Nun verriet der charismatische Frauenschwarm, wie er mit zweitem Vornamen heißt!

Auf Instagram teilte der ehemalige Rosenkavalier ein Foto von seinem deutschen Führerschein, den er erst kürzlich erhielt. Auf diesem ist zu sehen, dass Daniel nicht sein einziger Name ist. Sein vollständiger Name lautet Daniel Buchanan Völz. Auch seinen Followern ist dieses Detail nicht entgangen. Sogar Chris Töpperwien (45) schaltete sich ein. "Ich dachte gerade Mitch Buchannon", kommentierte er den Beitrag und spielte damit auf die Figur an, die David Hasselhoff (67) in Baywatch verkörperte. Daraufhin stieg Daniel ein und antwortete mit der bekannten Songzeile des Sängers: "I’ve been looking for freedom!" Ein anderer User witzelte: "Hasselhoff war schon vergeben, Diggi?!", woraufhin der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat ein lachendes Emoj hinterließ.

Ein anderes intimes Detail, welches der gebürtige Neuseeländer ebenfalls mit seiner Community teilte, ist, dass er an Diabetes erkrankt ist. Mit der Diagnose habe er anfangs zu kämpfen gehabt. Doch mittlerweile soll er sich daran gewöhnt haben, auf zuckerhaltige Lebensmittel zu verzichten.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz' Führerschein

Anzeige

ActionPress Chris Töpperwien beim Promi-Kartrennen "Karts for Hearts"

Anzeige

ActionPress Daniel Völz bei der Baltic Lights Night 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de