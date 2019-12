Daniel Völz kann in Zukunft die Straßen unsicher machen. Der 34-Jährige war 2018 in der achten Staffel von Der Bachelor als Rosenkavalier zu sehen und verteilte in der Sendung die beliebten Schnittblumen. Seitdem gewährt er seinen Fans auf seinen Social-Media-Kanälen regelmäßig ehrliche Einblicke in seinen Alltag. Nun gab es eine weitere Veränderung in seinem Leben, die er seinen Followern nicht vorenthalten möchte: Daniel hat seinen Führerschein gemacht.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der gebürtige Neuseeländer stolz ein Foto seiner Fahrerlaubnis. "Nach 18 Jahren kann ich meinen deutschen Chauffeur entlassen – habe heute meine Flensburger Stempelkarte bekommen!", schrieb er zu dem Posting. Die Tatsache, dass er seinen Führerschein erst mit 34 Jahren gemacht hat, schien er dabei mit Humor zu nehmen. "Polizei Berlin – gibt es bei euch eigentlich Treuepunkte oder wie funktioniert das? Bis bestimmt bald", fügte er unter der Aufnahme hinzu.

Auch das Privatleben mit seiner neuen Freundin Lisa teilt er mit seinen Fans. Ob im gemeinsamen Urlaub an der spanischen Costa Blanca, in Florida oder auf dem Oktoberfest – er hält seine Follower immer auf dem neusten Stand.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz' Führerschein

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und seine Freundin Lisa

