Für Jasna Fritzi Bauer könnte es momentan nicht besser laufen! Die Wiesbadenerin ist aktuell in der neuen Vox-Serie "Rampensau" zu sehen. In dem Format spielt sie die erfolglose Schauspielerin Shirin, die von der Polizei als Undercover-Ermittlerin an einer Schule eingesetzt wird. Anders als in ihrer Rolle in der TV-Produktion, hat Jasna im wahren Leben durchaus Erfolg: Sie hat sich einen Spitzen-Job ergattert – sie wird die neue Kommissarin im Bremen-Tatort!

Wie die ARD heute in einer Pressemeldung bekannt gab, wird die 30-Jährige Mitglied eines dreiköpfigen Ermittler-Teams, dass ab 2020 in der freien Hansestadt ermittelt. Neben der jugendlichen "Dogs of Berlin"-Darstellerin werden Game of Thrones-Star Dar Salim, sowie die Theater-Schauspielerin Luise Wolfram das Team komplett machen. Letztere war als BKA-Ermittlerin Linda Selb bereits in fünf Bremer Tatorten zu sehen. Jasna freut sich auf ihre Ermittlungsaufgaben "Natürlich freue ich mich sehr auf die Rolle und vor allem auch Teil der Tatort-Familie zu werden", strahlt sie.

Neben der Schauspielerei unterhält die Wahl-Berlinerin auch einen Podcast. Gemeinsam mit Kult-Autor Benjamin von Stuckrad-Barre, dem Verfasser des Romans "Panikherz", reden die beiden in "Ja Ja, Nee Nee" über das Auf und Ab von Ja oder Nein zu verschiedenen Themen - ganz im Sinne des Künstlers Joseph Beuys.

ARD / Hendrik Lüders Jasna Fritzi Bauer, Dar Salim und Luise Wolfram

Anzeige

TVNOW / Florian Kolmer Jasna Fritzi Bauer in der Serie "Rampensau"

Anzeige

Getty Images Jasna Fritzi Bauer in Locarno, August 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de