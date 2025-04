Neben Berlin: Jasna Fritzi Bauer lebt auch auf Mallorca

Auf Mallorca haben Jasna Fritzi Bauer (36) und ihre Partnerin Katharina Zorn vor zwei Jahren ihren neuen Lebensmittelpunkt gefunden. In ihrem Zuhause mischt sich modernes Design mit Flohmarktfunden und farbenfroher Deko, wobei stets Rücksicht auf ihren Dalmatiner Ace genommen wird, der zusammen mit Katharinas siebenjähriger Tochter Zoe durchs Haus tobt. Im Gespräch mit dem Interior-Versandunternehmen Westwing schwärmte die Schauspielerin nun von ihrer Familien-Finca: "Es hat Charakter. Es ist nicht perfekt. Es lebt durch Freunde und Familie."

Ihre Entscheidung für Mallorca sei nicht nur eine Frage des Lebensstils gewesen, sondern auch eng mit Jasnas persönlichen Wurzeln verbunden. Ihr Großvater stammt aus Chile, und so erinnern sie viele Gerüche und Eindrücke auf der Insel an ihre Kindheit. "Das ist eine schöne Klammer in meinem Leben", erklärte die Schauspielerin. Als zweites Zuhause, neben Berlin, ist die Finca der perfekte Ort für das powergeladene Duo, um kreativ zu sein und Kraft zu tanken. Während Jasna weiterhin erfolgreich im Bremer Tatort zu sehen ist, arbeitet Katharina, die Künstlerin ist, am ersten gemeinsamen Roman des Paares.

Kennengelernt haben sich die beiden vor sechs Jahren ganz unspektakulär in der Küche einer gemeinsamen Freundin, wie sie gegenüber Gala erzählten. Katharina habe Jasna "niedlich" gefunden, und schon am darauffolgenden Tag hätten sie gewusst, dass sie fortan ihr Leben miteinander teilen wollen. Der Öffentlichkeit präsentierten sie ihre Liebe erst 2024. Seitdem wuppen die zwei Frauen, wie sie selbst sagen, nicht nur ihren Alltag, sondern auch ihre kreativen Projekte gemeinsam.

Getty Images Jasna Fritzi Bauer, Schauspielerin

Instagram / katharinazorn_ Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn

