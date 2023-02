Wildcard-Gewinnerin siegt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Wer darf kommende Woche Wer stiehlt mir die Show? moderieren? Heute startete die beliebte TV-Show in die nächste Staffel. Neben Joko Winterscheidt (44) sind dieses Mal auch Sido (42), Bill Kaulitz (33) und Jasna Fritzi Bauer (33) dabei. Die Wildcard konnte sich Helena sichern – sie tritt Woche für Woche gegen die Promis in verschiedenen Challenges an. Doch wer konnte sich in der ersten Ausgabe den Sieg sichern?

In acht Spielen lieferten sich die Promis und die Wildcard-Gewinnerin einen spannenden Wettkampf. Helena machte von Anfang an deutlich, dass sie eine ernst zu nehmende Konkurrenz ist. Schnell konnte sie einen Vorsprung aufbauen, dicht gefolgt von dem Rapper. Ihre Führung behielt Helena sogar bis zum Finale bei. Die 26-Jährige durfte gegen Joko um die Moderation der kommenden Ausgabe spielen – und siegte. Damit ist sie die erste Wildcard-Gewinnerin, die eine Folge der TV-Show moderieren darf!

Weniger gut lief es in der Auftaktfolge der neuen Staffel für Bill. Der Sänger schied bereits in der ersten Runde aus. Er sowie Jasna beendeten diese mit einem Gleichstand und traten daher in einem Duell gegeneinander an. Dieses konnte die Schauspielerin für sich entscheiden. Doch in Runde zwei musste auch sie sich letztendlich geschlagen geben.

© ProSieben / Weiya Yeung Sido, Jasna Fritzi Bauer und Bill Kaulitz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

ProSieben Sido, Jasna Fritzi Bauer, Billd Kaulitz, Joko Winterscheidt und Helena

© ProSieben / Weiya Yeung Jasna Fritzi Bauer, Joko Winterscheidt und Bill Kautlitz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

