Hat Jasna Fritzi Bauer (33) nach The Masked Singer etwa steife Arme? Die Tatort-Kommissarin schlüpfte am Samstagabend in der musikalischen Rateshow aus dem Seesternkostüm. An dem pinkfarbenen Glitzerkostüm war eine Sache den Fans besonders aufgefallen: Offenbar musste Jasna darin stets die Arme in der Luft halten, um die Sternform zu wahren. Aber hatte sie ihre Arme wirklich immer oben und wie hart war das für die Schauspielerin?

"Es geht eigentlich. Während der Performance – das sind nur drei Minuten – bewegt man sich ja und da konnte ich auch die Arme runternehmen", betonte sie im Interview mit ProSieben. Was aber das größte Problem daran war, dass ihre Hände in den Sternzacken feststeckten? Sie konnte den Kopf des Kostüms nicht selbst abnehmen und war total verschwitzt auf die Hilfe von anderen angewiesen. Auch das Anziehen des Seestern-Outfits sei schwierig gewesen. "Man muss das Kostüm im Liegen anziehen", erläuterte die gebürtige Wiesbadenerin.

Trotzdem sei die 33-Jährige total gern in die Rolle geschlüpft und habe sich über die besondere Herausforderung einer Liveshow gefreut. Nur für die Geheimhaltung habe sie unerwartet kreativ werden müssen. "Es war relativ schwer, weil alle gefragt haben, was ich mache. Ich habe seit fünf Wochen erzählt, ich würde 'Frei Schnauze' im Studio nebenan drehen", plauderte sie ihre Taktik aus. Dass spätestens Rategast Carolin Kebekus (41) auf sie kommen würde, sei ihr aber klar gewesen.

Getty Images Jasna Fritzi Bauer in Locarno, August 2017

ProSieben/ Willi Weber Jasna Fritzi Bauer und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

ProSieben/ Willi Weber Jasna Fritzi Bauer bei "The Masked Singer"

