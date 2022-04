Damit waren es nur noch vier! Heute Abend flimmerte das Halbfinale von The Masked Singer über die Bildschirme. In der musikalischen Rateshow haben die prominenten Teilnehmer jede Menge Spaß daran, die Zuschauer an der Nase herumzuführen und ihre Identität zu verstecken. Am Ende bringt aber jegliches Versteckspiel nichts – denn einer nach dem anderen muss die Maske abnehmen: Der Seestern bekam die wenigsten Stimmen und musste seine Tarnung aufgeben.

Nach der ersten Runde hatte es bereits den Gorilla getroffen, der sich als Rúrik Gíslason (34) entpuppte. Der Fußballer kam freudestrahlend unter dem felligen Kostüm hervor. Daraufhin mussten die Wackelkandidaten aka Seestern, Dornteufel und Zebra noch einmal gegeneinander antreten. Die drei maskieren Sänger gaben alles, konnten aber nicht gleichermaßen überzeugen. Der Seestern konnte die wenigsten Votes sammeln – und musste demnach direkt sein Gesicht zeigen. Unter dem Kostüm steckte Tatort-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer (33).

In der kommenden Woche treten demnach im Finale noch vier bunte Figuren gegeneinander an: die Discokugel, der Ork, der Dornteufel und das Zebra. Die glitzernde Kugel und der Ork konnten heute zumindest am meisten bei den Fans punkten – sie kamen ohne Zittern direkt nach einer einzigen Performance weiter. Ihre Kollegen mussten noch mal ran.

TVNOW / Florian Kolmer Jasna Fritzi Bauer in der Serie "Rampensau"

ProSieben/ Willi Weber Matthias Opdenhövel und der Seestern bei "The Masked Singer"

ProSieben/ Willi Weber Der Ork bei "The Masked Singer"

