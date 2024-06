Überraschendes Outing: Das ist Jasna Fritzi Bauers Freundin!

Jasna Fritzi Bauer (35) möchte sich nicht länger verstecken. Seit kurzem zelebriert sie ihre Liebe zu der Künstlerin Katharina Zorn ganz öffentlich. "Wir haben lange diskutiert, ob wir unsere Beziehung öffentlich machen sollen, mit allem, was kommen könnte. Wir wissen, dass es auch negative Reaktionen geben wird", berichtet Katharina im Interview mit Vogue. Auch Jasna erklärt: "Wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir nach vorn gehen und ein Zeichen setzen. Wir sehen diesen Rechtsruck in der Gesellschaft, diese aufgeheizte Stimmung."

Aus ihrer Sexualität möchte die Schauspielerin kein großes Thema machen. "Ich sage über mich, ich bin bi. Fertig. Ich war mit Männern und Frauen zusammen, irgendwann mehr mit Frauen und dann wieder mit Männern. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich entscheiden und die Leute wollen mir einen Stempel aufdrücken, aber ich will keinen Stempel", stellt sie klar. Kennengelernt habe sie Katharina bereits vor fünf Jahren über gemeinsame Freunde. "Ich fand sie direkt cute", gibt die Tatort-Darstellerin zu.

Mittlerweile sind die zwei eine richtige kleine Familie – denn Katharina hat eine Tochter namens Zoe. "Jasna und ich sind zu einhundert Prozent gleichberechtigte Mütter. Ich kann sagen, dass Zoe einen Papa hat, und der ist auch da. Wir sind eine Familie, zwei Mütter, Zoe sagt zu uns 'die eine Mama' und˛ 'die andere Mama', oder auch 'große Mama' und 'kleine Mama'", schildert sie. Gemeinsam leben sie in Berlin.

Getty Images Jasna Fritzi Bauer, Schauspielerin

Instagram / katharinazorn_ Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn

