Verliebt bis über beide Ohren! Jenna Dewan (39) und ihr neuer Freund Steve Kazee (44) schweben gerade auf Wolke sieben. Nur sechs Monate nach ihrer Trennung von Hollywood-Beau Channing Tatum (39) machte die Schauspielerin ihre Liebe zu Steve öffentlich. Jetzt freut sich das frisch verliebte Paar sogar bereits auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Und pünktlich zum 39. Geburtstag seiner Liebsten zeigte der werdende Papa in einem süßen Liebes-Post jetzt, wie verliebt und stolz er ist!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Musicaldarsteller am Dienstag ein Bild von Jenna, wie sie lachend ihre nackte Babykugel hält. "Diese Frau. Was für eine Spur sie bereits in meinem Herzen hinterlassen hat", begann der 44-Jährige seine Liebeserklärung. Ihr Geburtstag sei bereits ziemlich hektisch gewesen – so hätten sie bereits ihre Tochter zur Schule gebracht, seien zum Arzt gefahren und hätten das Baby-Zimmer geplant. "Aber trotz alledem liebe ich es, sie anzugucken und zu wissen, dass sie der Mensch ist, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringe", schwärmte Steve weiter.

Genauso begeistert ist der Musiker aber auch von Jennas Tochter, Everly (6), die aus der Beziehung zu Channing stammt. Durch sie sei er überhaupt erst bereit gewesen, selbst Vater zu werden. "Neben Jenna ist sie das größte Geschenk, was ich erhalten habe", beteuerte Steve auf Instagram.

