Süße Liebes-Überraschung bei Emma Stone (31)! Nach der jahrelangen On-Off-Beziehung mit ihrem Spiderman-Co-Star Andrew Garfield (36) verschenkte die Schauspielerin ihr Herz 2017 an den amerikanischen Filmemacher Dave McCary (34). Gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit, geschweige denn auf dem roten Teppich waren eine echte Seltenheit. Auch in den sozialen Netzwerken posteten die zwei so gut wie keine Pärchenbilder. Aber nun machten sie eine Ausnahme – und zwar um ihre Verlobung zu verkünden.

Dieses Foto bedarf wirklich keiner weiteren Erklärung! Auf seinem Instagram-Kanal teilte Dave am Mittwoch ein Foto mit Emma, auf dem beide eng aneinander gekuschelt breit in die Kamera lächeln – echter Blickfang der Aufnahme: der fette Klunker, den die 31-Jährige stolz und überglücklich ins Bild hält. Ganz offensichtlich hat ihr Liebster ihr nach zwei Jahren die Fragen aller Fragen gestellt. Den Beitrag markierte der Bräutigam in spe lediglich mit einem Herz-Emoji.

Daves Fans und Kollegen freuen sich jedenfalls mit den beiden. In den Kommentaren erreichen ihn zahlreiche Glückwünsche. Ob auch Emmas Ex Andrew zu den Neuigkeiten gratuliert? Immerhin sollen sie sich im Guten getrennt haben und noch immer gute Freunde sein. "Es gab kein Drama. [...] Sie verstehen sich gut und stehen sich noch immer nah", verriet ein Insider im Gespräch mit People.

London Entertainment / SplashNews.com Dave McCary und Emma Stone bei einem Basketballspiel

Getty Images Dave McCary und Emma Stone bei den SAG Awards 2019

Frazer Harrison/Getty Images for AFI Emma Stone und Andrew Garfield in Beverly Hills, 2017

