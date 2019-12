Hat sie etwa in Omas alter Klamotten-Kiste gekramt? Jennifer Lopez (50) zählt seit einigen Jahrzehnten zu den absoluten Stars in Hollywood. Vor allem in den vergangenen Jahren mauserte sich die Sängerin zur wahren Ikone in der Modeszene. Doch jetzt kreuzte die Zweifach-Mama mit einem etwas fragwürdigen Look auf den Straßen New Yorks auf: J.Lo wählte eine ziemlich altbackenwirkende Kombi mit Blumenmuster!

Am vergangenen Montag wurde die 50-Jährige im Big Apple von Paparazzi abgelichtet. Auf dem Weg zur Talkshow von Jimmy Kimmel (52) trug die "Hustlers"-Darstellerin eine altmodische Kombi aus Patchwork-Jacke, rosafarbenen Kleid und Lederstiefeln. Vor allem der Mantel stach mit seinem floralen Muster hervor und dürfte bei dem einen oder anderen Fan für ein modisches Fragezeichen im Gesicht gesorgt haben.

In den vergangenen Wochen setzte J.Lo vermehrt auf hochgeschlossene Looks. Hat die Schauspielerin etwa genug von freizügigen Outfits nach ihrem Dreh zum Stripper-Streifen "Hustlers"? Immerhin ließ sich der Star zuletzt fast nur noch mit konservativen Pullis und Blusen sehen. Die aktuelle Style-Kombi entspricht ihrem neuen Muster dabei alle Male.

Felipe Ramales / SplashNews.com Jennifer Lopez im Dezember 2019

Anzeige

Backgrid Jennifer Lopez in New York

Anzeige

Felipe Ramales / SplashNews.com Jennifer Lopez im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de