Jennifer Lopez (50) ungewohnt züchtig! Eigentlich ist die Sängerin dafür bekannt, ihre heißen Kurven durch knappe Outfits in Szene zu setzen. In ihrem Stripper-Film "Hustlers" rekelte sie sich sogar in einem Hauch von Nichts an einer Poledance-Stange. Bei der Premiere des Streifens präsentierte sich die Schauspielerin noch total sexy mit Mega-Dekolleté auf dem roten Teppich. Doch seitdem sind ihre Outfits auffallend hochgeschlossen.

Lässiger Dutt, Brille und Rollenkragen-Pullover – so zeigte sich J.Lo jetzt bei einem Lunch mit Töchterchen Emme (11) und ihrem Verlobten Alex Rodriguez (44). Lediglich die dunkelroten High Heels verliehen dem legeren Style einen Hauch von Sexappeal. Ob die 50-Jährige nach den freizügigen Dreharbeiten vorerst keine Lust mehr auf knappe Kleidchen und tiefe Ausschnitte hat? Vielleicht ist die Fashion-Transformation aber auch einfach nur der kälteren Jahreszeit geschuldet.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich die zweifache Mutter in einem ähnlich braven – wenn auch supereleganten – Ensemble gezeigt. Sie setzte auf den aktuell angesagten Monochrom-Look und kombinierte eine smaragdgrüne, glänzende Hose zu einem farblich passenden Rollkragen-Pullover. Vermisst ihr J.Los sexy Styles? Stimmt ab!

Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere von "Hustlers"

Anzeige

Backgrid Jennifer Lopez, ihre Tochter Emme und ihr Verlobter Alex Rodriguez

Anzeige

Backgrid Jennifer Lopez in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de