Je knapper, desto besser – das ist wohl das Motto des Kardashian-Jenner-Klans! Kim (39), Kylie (22), Kourtney (40) und Co. sind dafür bekannt, ihre heißen Kurven in hautengen und minimalistischen Outfits in Szene zu setzen. Auch ihre Model-Schwester Kendall (24) ist da keine Ausnahme. Aber hat sie es im Urlaub in Miami nun vielleicht etwas mit der Stoff-Sparsamkeit übertrieben? Ihr Busen flutscht beinah aus dem Oberteil ihres XXS-Bikinis heraus.

Die Laufstegschönheit lässt sich momentan mit ihrer guten Freundin Bella Hadid (23) und Sis Kourtney die Sonne auf den Bauch scheinen. In dem Mini-Zweiteiler, der eigentlich nur aus einer Reihe von Schnüren zu bestehen scheint, macht sie am Pool eine verdammt gute Figur. Und trotzdem wirkt ihr Oberteil ein wenig zu klein. Während die Beauty ganz entspannt auf der Liege hockt, droht ihre linke Brust aus dem Bandeau-Top herauszurutschen.

Kendall scheint das nicht im Geringsten zu stören – kein Wunder, schließlich bewies sie in der Vergangenheit immer wieder: Sie absolut kein Problem damit, wenn alle Welt ihre Brüste oder Nippel sieht. Beim Filmfestival Cannes im vergangenen Jahr sorgte die 24-Jährige mehrfach in transparenten Kleidern für Blitzlichtgewitter – der Grund: Auf einen BH hatte sie trotz des durchsichtigen Stoffes verzichtet und somit pikante Einblicke gewährt.

MEGA Model Kendall Jenner

Robert O'Neil / SplashNews.com Kendall Jenner im Miami-Urlaub, Dezember 2019

Pascal Le Segretain/Getty Images for Chopard Collage: Kendall Jenner bei der Chopard Secret Night in Cannes

