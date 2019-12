Für Post Malone (24) könnte es gerade nicht besser laufen: Der US-Rapper wurde vom Streamingdienst Spotify gerade als der am meisten gestreamte Künstler in Australien ernannt. Damit lässt er Mega-Stars wie Khalid (21) und Billie Eilish (17) auf Platz zwei und drei hinter sich. Obendrauf wurde auch noch sein Song "Sunflower", den er zum neuen Spiderman-Film beigesteuert hat, in Australien am meisten gestreamt. Und auch sonst scheint der Musiker alles im Griff zu haben – im wahrsten Sinne des Wortes: Auf neuesten Paparazzi-Bildern packt er sich ganz ungeniert in seinen Schritt!

Am Dienstagabend wurde Austin Richard Post, wie er mit richtigem Namen heißt, abgelichtet, wie er aus dem Nice-Guy-Nachtklub in West Hollywood nach einer Partynacht heraustorkelte. Für die wartenden Fotografen hatte der 24-Jährige einen ganz innigen Gruß parat: Er fasste sich an sein Gemächt und umklammerte es mit seiner Faust. In einer Hand eine glühende Zigarette und in der anderen sein bestes Stück, lachte der Künstler rotzfrech, als die Paparazzi ein Blitzlichtgewitter auf ihn losließen.

Grund zum Lachen hat Posty definitiv: Abgesehen vom sensationellen Spotify-Ranking in Australien, gibt er auch in den legendären Billboard-Charts den Ton an und belegt dadurch den ersten Platz als "Top Artist des Jahres 2019". Nach Taylor Swift (29) ist die New Yorker Berühmtheit der erste US-Amerikaner seit 2010, der als Top-Artist gekürt wird.

ActionPress Post Malone, Dezember 2019

ActionPress Post Malone, Dezember 2019

ActionPress Post Malone, Dezember 2019

