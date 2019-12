Lady Gaga (33) fährt die Krallen aus! Dass die Sängerin einen Hang zu extravaganten Outfits hat, bewies sie in der Vergangenheit bereits mehrfach: Unter anderem trug sie 2012 zu der London Fashion Week nicht einfach einen passenden Hut zu ihrem Outfit, sondern setzte sich einen komplett mit bunten Blumen besetzten Helm auf! Jetzt stylte die "Shallow"-Interpretin zwar nicht ihr Haupt, dafür aber ihre Hände in einem außergewöhnlichen Look – und ließ sich mit XXL-Nägeln ablichten!

Am Donnerstag gab Gaga eine Party anlässlich der Eröffnung eines Pop-Up-Stores ihres Make-up-Unternehmens in West Hollywood. Dabei wollte die Veranstalterin wohl besonders ins Auge stechen und trug nicht nur ein offenherziges, rotes Glitzerkleid mit passender Haarschleife – sie ließ sich zusätzlich riesige, juwelenbesetzte Krallen an ihre rechte Hand zaubern! Die langen Nägel waren mit Perlen und rubinroten Steinen besetzt und wurden von der 33-Jährigen stolz in die Kameras gehalten!

Wie viel der ungewöhnliche Handschmuck wohl dieses Mal wert ist? 2013 hatte ein Fan einen Fingernagel der Musikerin ersteigert, den sie bei einem Konzert verloren hatte. Für den hatte der Käufer damals ganze 10.000 Euro springen lassen!

ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Lady Gaga bei der London Fashion Week, 2012

Anzeige

APEX / MEGA Lady Gaga in einem roten Kleid und mit XXL-Nägel im Dezember 2019

Anzeige

APEX / MEGA Lady Gaga mit XXL-Nägeln in West Hollywood im Dezember 2019

Anzeige

APEX / MEGA Lady Gaga mit XXL-Nägeln in West Hollywood im Dezember 2019

APEX / MEGA Lady Gaga mit XXL-Nägeln in West Hollywood im Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de