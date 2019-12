Daisy Ridley (27) ist nicht auf den Mund gefallen! Ab Mitte Dezember ist die Schauspielerin wieder als Rey in dem großen Finale der Star Wars-Saga zu sehen. Dort kämpft sie auf der Seite des Widerstands gegen ihren Rivalen Kylo Ren und versucht, die Erste Ordnung zu zerstören. Auch privat findet die Beauty immer deutliche Worte: Sie gab zu, dass sie sich nicht für die britischen Royals interessiert!

Im Interview mit der britischen GQ sprach die 27-Jährige nicht nur über die Arbeit am Set der legendären Filmreihe. Auch ihre Meinung über Queen Elizabeth II. (93) und ihre Verwandtschaft gab sie preis. "Ich erzähle euch etwas, was Amerikaner schockiert, aber nicht die Briten: Die Königsfamilie ist mir so was von egal!", offenbarte sie. Demnach sei sie keine Royalistin. Obwohl die gebürtige Londonerin den Buckingham Palace als schönes Gebäude betrachtet, findet sie, dass die Räumlichkeiten nicht gut genutzt werden. "Ich habe eine Story gehört, dass die Queen nur sechs Räume in dem Palast benutzt. Sechs. Wie kann das sein? Dabei handelt es sich um eine erstklassige Immobilie", zeigte sie sich echauffiert.

In Sachen Modegespür scheint der "Mord im Orient-Express"-Star dafür keine Einwände gegen die Royals zu haben. Zumindest nicht in Bezug auf Herzogin Kate (37). Im vergangenen Jahr zeigte sie sich in einem blauen Pünktchenkleid, welches zuvor auch schon die Ehefrau von Prinz William (37) getragen hatte.

