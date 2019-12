Matthias Ginter (25) hat zurzeit gut lachen! Und das nicht nur, weil der Stammspieler der Deutschen Fußballnationalmannschaft gerade mit seinem Team von Borussia Mönchengladbach die Bundesliga dominiert. Der Weltmeister von 2014 erwartet außerdem zusammen mit seiner Ehefrau Christina sein erstes Kind. Dies verkündeten die beiden mit einigen wundervollen Babybauch-Fotos: Jetzt legte das Paar seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Schwanger-News hin und verriet dabei noch süße Details.

Am Donnerstagabend erschienen die beiden bei der 1Live Krone in Bochum und strahlten auf dem roten Teppich nur so vor Glück. Ihre gewachsene Körpermitte setzte Christina dabei so richtig gut in Szene: In einem figurbetonten, schwarzen Kleid mit Strass-Elementen stach ihre Baby-Kugel geradezu hervor. Ehemann Matthias machte derweil die anwesenden Fotografen glücklich, indem er ihnen ein beliebtes Motiv lieferte: Der Profi-Kicker legte seiner Liebsten ganz fürsorglich die Hand auf den Bauch.

Im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur offenbarte Matze zudem, wie sehr er sich auf den neuen Lebensabschnitt freue. "Das erste Kind, das ist schon ein großes Lebenshighlight", schwärmte der 25-Jährige. Das Geschlecht des Babys sei allerdings noch unbekannt. "Der Arzt hat eine Vermutung, aber das ist noch nicht so sicher, dass man es sagen könnte", fügte der Blondschopf hinzu. Voraussichtlich im kommenden März soll Mini-Ginter das Licht der Welt erblicken.

Jennifer Zumbusch / Future Image Christina und Matthias Ginter beim RTL-Spendenmarathon 2019

Hauter, Katrin Matthias und Christina Ginter

Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Matthias Ginter, Fußballer

