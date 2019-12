Neonfarbener Raubkatzenstyle bei Kendall Jenner (24)! Das beliebte US-Model scheut sich nicht vor ausgefallenen Outfits! Zu öffentlichen Events zeigt sich die Beauty gern als schrille Latex-Rosen-Queen, im pinken Bonbon-Dress oder auch mal in einem orangefarbenen Vogelfeder-Kleidchen. Auch besonders freizügige Klamotten führt die Brünette des Öfteren aus. Ziemlich sexy und risikofreudig ist auch ihr aktueller Auftritt: Kendall macht mit einer guten Freundin im äusserst knappen Zebra-Look Party!

Das Kardashian-Jenner-Clan-Mitglied wurde am Mittwochabend Hand in Hand mit BFF Joan Smalls (31) auf dem Weg zum angesagten Szeneklub LIV in Miami von Paparazzi abgelichtet. Auf den Schnappschüssen trägt die 24-Jährige ein pinkes Kleidchen, auf dem auffällige Zebrastreifen aufgedruckt sind. Kendall hat sich für ein besonders knappes Modell entschieden, das gerade so eben ihren Po bedeckt und volle Sicht auf ihre schlanken Beine gewährt. Supermodel-Kollegin Joan trägt ein ähnlich kurzes Teil – eine pinkfarbene Satinbluse bedeckt allerdings ihre Schultern und Arme.

Bei diesem Look verzichtete Kendall auch auf einen BH – nicht das erste Mal. Die Schwester von Kylie Jenner (22) liebt es, ohne Bustier das Haus zu verlassen. Dabei ist ihr auch ein etwaiger Nippelblitzer egal.

Backgrid; ActionPress Kendall Jenner und Joan Smalls

Backgrid; ActionPress Kendall Jenner und Joan Smalls in Miami

MEGA Collage: Kendall Jenner in Beverly Hills

