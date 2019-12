Kim Kardashian (39) ist und bleibt die Kurvenkönigin! Der Reality-Star machte in den vergangenen Jahren eine beachtliche Entwicklung durch: Nach ihren Zeiten als Party-Girl mauserte sich Kim zu einer ernstzunehmenden Unternehmerin und ist mittlerweile zusätzlich stolze Vierfach-Mama. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich in Sachen sexy Kleidung zurücknimmt. Kim setzte ihren durchtrainierten Body mit Mini-Körpermitte nun wieder besonders heiß in Szene!

Aktuell verbringen Kim und Schwester Kourtney Kardashian (40) entspannte Tage im Miami-Urlaub. Dort wurden sie jetzt auch bei einem Shopping-Trip abgelichtet – für den die 39-Jährige auf ein entspanntes, aber nicht weniger figurbetontes Outfit setzte. Zu einer wild gemusterten Stoffhose kombinierte die Brünette Flipflops sowie ein lässiges weißes T-Shirt, welches sie am Rücken knotete. Damit zog Kim wohl alle Aufmerksamkeit auf ihre superschmale Taille und betonte ihre legendäre Sanduhr-Figur erneut.

Auch Schwester Kourtney setzte auf bequeme Kleidung, die ebenfalls ihre Traumfigur hervorhob. Sie entschied sich für eine gelbe, weitere Stoffhose, Schlappen sowie einen engen schwarzen Body – der tiefe Einblicke auf Side-Boob-Höhe erlaubte.

Backgrid/ ActionPress Kim Kardashian in Miami

Anzeige

Backgrid/ ActionPress Kim Kardashian im Dezember 2019

Anzeige

Backgrid/ ActionPress Kourtney Kardashian und Kim Kardashian im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de