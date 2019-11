Kim Kardashian (39) ist vor allem für ihren florierenden Instagram-Kanal und ihre berühmte Reality-TV-Familie bekannt. Der Keeping up with the Kardashians-Star und sein Ehemann, US-Rapper Kanye West (42), sind außerdem stolze Eltern von vier Kindern. Die Modedesignerin war nun im australischen Frühstücksfernsehen zu Gast und beantwortete in einem Video-Interview Fragen zu ihrem Alltag. Dabei gestand die 39-Jährige, dass anders, als man vielleicht vermuten mag, sie einen relativ konservativen Lebensstil pflege, um ihre Pflichten als Geschäftsfrau, Ehefrau und Mutter erfüllen zu können.

"Ich gehe ins Bett, wenn die Kinder ins Bett gehen. Ich trinke nicht und gehe nicht bis spät in die Nacht aus", stellte der Reality-TV-Star in der Sunrise-Morgenshow gegenüber den Moderatoren Sam Armytage (43) und David Koch (63) klar. Kim verriet auch, dass sie einen festen Schlafrhythmus habe. Sie wache jeden Tag zur gleichen Zeit auf und lege viel Wert auf ihre persönliche Routine. Auf die Frage, wie es mit ihrem Jurastudium liefe, gestand die Brünette, dass die Doppelbelastung teilweise schwierig sei: "Es ist wirklich sehr zeitaufwendig. Es gibt Momente, in denen ich denke, ich schaffe es nicht, aber dann nehme ich mir einfach eine Minute Zeit und fokussiere mich neu."

Im Interview gestand Kim darüber hinaus, dass sie viele Opfer gebracht habe, um ihren Traum, Anwältin zu werden, zu verwirklichen. Doch manchmal breche die Amerikanerin aus ihrem strengen Zeitplan aus und hole ihr Lernpensum auf, nachdem die Kinder im Bett sind. Die Kardashian-Schwester bereitet sich derzeit auf ihr Examen 2020 vor.

Splash Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Instagram / kimkardashian Chicago West und Psalm West, November 2019

Mega Agency Kim Kardashian, November 2019

