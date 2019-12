Peer Kusmagk (44) ist sehr enttäuscht! Schon in der vierten Show von Dancing on Ice musste der Moderator in das so gefürchtete Skate-Off und schaffte es in die nächste Runde. Doch auch in der gestrigen Folge hatten nicht genug Zuschauer für Peer angerufen und er musste gegen Nadine Angerer (41) ins Stechen. Kurz darauf verkündete die Jury das Urteil: Peer muss die Show verlassen. Gegenüber Promiflash verriet er jetzt, wie es ihm nach seinem Rauswurf geht.

"Es ist natürlich schon eine große Enttäuschung, wenn man in einem sportlichen Wettbewerb nicht weiterkommt. Das steht über allem", erklärte der Schauspieler im Interview mit Promiflash. Trotz allem verlasse er die Show auch mit einem lachenden Auge, da er sich freue, vor allem in der Vorweihnachtszeit, Zeit für seine kleine Familie zu haben. Für ihn sei es jetzt einfach der richtige Moment gewesen.

Peer schien seine Niederlage sehr sportlich zu nehmen. "Dann muss man einfach auch ehrlich und fair sein und sagen, dass die anderen da einfach besser sind und das akzeptieren", beteuerte im Gespräch. Er ziehe seinen Hut vor seinen Kollegen und sei dankbar für die Zeit, die er miterleben durfte.

SAT.1/Willi Weber Peer Kusmagk und Kat Rybkowski

SAT.1/Willi Weber Peer Kusmagk und Kat Rybkowski. "Dancing on Ice"-Teilnehmer

SAT.1/Willi Weber Die Teilnehmer von "Dancing on Ice" 2019

