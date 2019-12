Auch in der fünften Folge muss sich ein Star von der Dancing on Ice-Tanzfläche verabschieden! Nachdem in der letzten Woche der große Traum vom Dancing-Star-Titel bereits für Jenny Elvers (47) und Klaudia Giez (23) geplatzt war, musste nach dem heutigen Dance-Off erneut ein Promi den Eisrink verlassen. Peer Kusmagk (44), der mit Eislauf-Partnerin Kat Rybkowski bereits in der vergangenen Woche ins Stechen musste, trat heut gegen Fußball-Star Nadine Angerer (41) an. Nach dem Stechen war aber klar: Dieses Mal gab es keine weitere Chance für Peer und Kat.

"Letztendlich war die Entwicklung bei Nadine und David insgesamt größer", begründete Katharina Witt (54) die Entscheidung der Jury. Nachdem nicht genügend Zuschauer für die beiden Paare angerufen hatten, mussten die Promis erneut ihr Talent auf der glatten Fläche beweisen. "Die Entscheidung war unglaublich schwer für uns, wir haben lange diskutiert", verrät auch Juror Daniel Weiss (51) – allerdings hatten die drei am Bewertungspult schon zuvor die Fußballerin vorne gesehen. Nach ihren jeweiligen Küren konnte Peer nur 17, Nadine zwei Zähler mehr auf dem Punktekonto verbuchen.

Für einen Kandidaten gab es unterdessen Grund zur Freude: Eric Stehfest (30) und Tanzpartnerin Amani Fancy (22) konnten Zuschauer und Jury von sich überzeugen. Mit 30 Punkten führten die beiden am Ende von Folge fünf die Tabelle an.

Jens Krick / Future Image/ ActionPress Klaudia Giez und Jenny Elvers mit ihren Tanzpartnern bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Jens Krick / Future Image / ActionPress Nadine Angerer und David Vincour

Anzeige

Sat.1 / Willi Weber Eric Stehfest und Amani Fancy bei "Dancing on Ice", 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de