Chris Pratt (40) ist ein echter Hingucker! Der Schauspieler legte in den vergangenen Jahren eine enorme Verwandlung hin: Als "Winchester" bei O.C. California war der US-Amerikaner noch der füllige Student mit politischem Interesse – spätestens seit seiner Rolle in Marvels "Guardians of the Galaxy" kennt man den Ex-Mann von Anna Faris (43) auch mit heißem Sixpack. Neue Bilder lassen die Herzen seiner Community jetzt erneut höherschlagen: Der Hottie posiert im Fitnessstudio!

In Shorts und Shirt setzte der dunkelblonde Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger (72) seine Muckis gekonnt in Szene und bringt seine Fans damit bestimmt ins Schwärmen! Die Aufnahmen zeigen den "Passengers"-Darsteller bei seinem kräftezehrenden Work-out zwischen Laufband und Boxsack. Doch plant er damit etwa, sich ein weiteres Standbein als Fitness-Influencer aufzubauen? Die Schnappschüsse dienen immerhin als Werbung für seinen Amazon-Shop, auf dem er Sportartikel vermarktet.

Der durchtrainierte Körper des Filmstars ist nicht selbstverständlich: Noch 2012 brachte Chris an die 134 Kilo auf die Waage – für neue Filmprojekte speckte der Darsteller dann ordentlich ab! Nachdem der Fitness-Fan während der Scheidung von der "Overboard"-Darstellerin noch mal etwas zugelegt hatte, kann er die Filmproduzenten mittlerweile mit einem gestählten Body überzeugen.

MEGA Chris Pratt im Dezember 2019

Getty Images Chris Pratt im März 2012

