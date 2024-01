Mega-Sixpack: So hart trainiert Chris Pratt für seinen Body

Dieser Body kann sich definitiv sehen lassen! Chris Pratt (44) lässt so manche Fan-Herzen höherschlagen. Der Schauspieler zählt zu den absoluten Hotties in Hollywood. Regelmäßig ist der "Guardians of the Galaxy"-Darsteller auf diversen "Sexiest Man Alive"-Listen zu finden. Doch hinter den vielen Muskeln steckt eine ganze Menge Arbeit. Chris verrät jetzt, wie hart er für sein Sixpack und Co. trainiert!

In seiner Instagram-Story teilt der 44-Jährige ein Foto von sich, auf dem er sein krasses Sixpack zeigt. Dafür trainiert der "Passengers"-Star aktuell jeden Tag. Chris hat es sich zum Ziel gesetzt, den kompletten Januar über Sport zu treiben. Große Unterstützung findet er dabei in seiner Frau Katherine Schwarzenegger (34). Sie hilft laut Chris dabei, dass er sein Trainingsprogramm durchzieht. "Ich habe mir den Wecker gestellt und habe dann so getan, als ob ich weiterschlafen würde. Sie [Katherine] stupste mich in die Rippen und sagte: 'Steh auf.'", erzählt er in seiner Instagram-Story.

Chris und Katherine sind seit 2019 miteinander verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter. Erst kürzlich teilte der "Jurassic World"-Darsteller ein Foto von seinen Mädels auf Instagram. Dabei widmete er seiner Liebsten liebevolle Zeilen.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt, 2024

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger mit ihren beiden Töchtern

