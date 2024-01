Knutsch-Session: Chris Pratt und Katherine zeigen ihre Liebe

Der Abschied fällt ihnen sichtlich schwer. Die Liebe von Chris Pratt (44) und Katherine Schwarzenegger (34) hatte im Jahr 2018 ihren Anfang genommen. Nach ihrer Hochzeit machten dann schließlich die beiden gemeinsamen Kinder ihr privates Glück perfekt. An diesem lassen sie ihre Fans seither auch regelmäßig mit süßen Liebesbotschaften oder Schnappschüssen im Netz teilhaben. Nun konnte das Paar sogar in der Öffentlichkeit kaum die Finger voneinander lassen. So herzzerreißend verabschiedete sich Chris von seiner Katherine.

Das Hollywood-Paar wurde am Samstag nach seinem gemeinsamen Urlaub in Los Angeles gesichtet. Dabei fingen Paparazzi einen zuckersüßen Moment zwischen den Eheleuten ein. Denn bevor sich die Wege des Marvel-Stars und seiner Liebsten trennten, bewiesen die beiden erneut, wie vernarrt sie nach über fünf Jahren noch immer ineinander sind. Bilder, die Daily Mail veröffentlichte, zeigten Chris und Katherine dabei, wie sie zum Abschied einen leidenschaftlichen Kuss austauschten.

Erst im vergangenen Jahr hatte der 44-Jährige seiner Ehefrau zu ihrem vierten Hochzeitstag eine süße Liebeserklärung gemacht. Auf Instagram hatte er zu diesem Anlass ein Selfie geteilt, das die beiden auf einer Ranch gezeigt hatte. "Alles Liebe zum Hochzeitstag! Die erste Nacht, die Mama und Papa seit drei Jahren auswärts verbringen. Zurück an dem Ort, an dem wir uns das Jawort gegeben haben! Ich liebe dich, Schatz!", hatte Chris unter dem Posting kommentiert.

