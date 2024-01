Marvel-Universum: Fast wäre Chris Pratt nicht dabei gewesen!

Es war knapp! Der Schauspieler Chris Pratt (44) hat schon so manche ikonische Rollen gespielt: Seinen Durchbruch erlebte der Hollywoodschwarm mit seiner Darstellung des Andy Dwyer in "Parks and Recreation". Zudem spielte er in der Jurassic Park-Fortsetzung den draufgängerischen Owen Grady. Seine wohl bekannteste Rolle übernahm der Marvel-Star in Guardians of the Galaxy als der Star-Lord alias Peter Quill. Doch diesen hätte Chris fast nicht verkörpert!

Laut IndieWire wurden 14 weitere Hollywoodstars für die Rolle des Star-Lords in Betracht gezogen. Unter anderem Schauspieler wie Adam Brody (44), James Mardsen und Joseph Gordon-Levitt (42). Eddie Redmayne (42) wurde in der Aufzählung erwähnt. Dass letzterer nicht für die Rolle gecastet wurde, hat seiner Karriere offensichtlich nicht geschadet. Dafür ist er jetzt in seiner Rolle des Newton Scamander Teil der Welt von Harry Potter. Auch Lee Pace (44) wurde nicht als Peter Quill besetzt – er hat aber eine andere Rolle in "Guardians of the Galaxy" ergattert: Er ist als der Schurke Ronan auf der Leinwand zu sehen.

Wenn Chris nicht in verschiedenste Rollen schlüpft, kümmert er sich zu Hause um seine Töchter – und kriegt von ihnen manchmal auch einen neuen Look verpasst. Vor ein paar Monaten teilte der Dreifach-Papa Schnappschüsse seiner Make-over. Zu den Bildern schreibt er scherzhaft: "Alles, was ich dazu sage, ist, dass mein Sohn mir das niemals angetan hätte."

CapitalPictures / Actionpress Eddie Redmayne in "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse"

Getty Images Lee Pace im September 2021 in New York City

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt, Schauspieler

