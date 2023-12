Diese Stars gratulieren Patrick Schwarzenegger zur Verlobung

Sie dürfen sich über Glückwünsche aus Hollywood freuen! Seit 2016 gehen Patrick Schwarzenegger (30) und seine Freundin Abby Champion schon gemeinsam durchs Leben. Nun hat der Sohn von Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (76) dem Model endlich die Frage aller Fragen gestellt und sie hat Ja gesagt – das gaben die Turteltauben vor wenigen Stunden im Netz bekannt. Etliche Stars freuen sich über das Liebesglück der beiden und gratulieren zur Verlobung!

Die Glückwünsche und liebevollen Nachrichten tümmeln sich unter dem neusten Instagram-Beitrag der frisch Verlobten. So schreibt beispielsweise Maria Shriver (68), Abbys Schwiegermama in spe: "Yippe, bravo, wir sind alle so glücklich für euch, für eure Liebe, für euer Jetzt, für eure Zukunft – eure Liebe ist inspirierend." Meadow Walker (25) meint, sie weine vor Freude und Taylor Lautner (31) scherzt, dass er jetzt endlich "glücklich sterben" können. Patricks Schwager Chris Pratt (44) scheint so begeistert, dass er die glückliche Nachricht sogar in seiner eigenen Story veröffentlicht. "Episch! Glückwunsch. Wir lieben euch beide", schreibt er dazu.

Mal schauen, ob sich Papa Schwarzenegger auch öffentlich zur Verlobung äußern wird. Er und Patrick sollen ein sehr gutes Verhältnis miteinander haben: "Abgesehen davon, dass wir Vater und Sohn sind, verbindet uns eine tiefe Freundschaft. Außerdem arbeiten wir ja auch zusammen", erklärte Arnold einst GQ.

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger, Februar 2022

Getty Images Maria Shriver, Patrick Schwarzenegger, Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Instagram / patrickschwarzenegger Arnold Schwarzenegger schneidet seinem Sohn Patrick Schwarzenegger die Haare

