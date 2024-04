Das hält Arnold Schwarzenegger von Schwiegersohn Chris Pratt

Arnold Schwarzenegger (76) ist stolz auf seinen Schwiegersohn! Seine Tochter Katherine Schwarzenegger (34) geht seit 2018 gemeinsam mit dem Marvel-Star Chris Pratt (44) durchs Leben. Ein Jahr später gaben sich die Turteltauben das Jawort. Der "Terminator"-Darsteller ist mit seinem Schwiegersohn mehr als glücklich, wie er nun im Podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" ausplaudert: "Es macht Spaß, mit ihm zu reden. Ich bin wirklich glücklich, dass meine Tochter ihn gefunden hat. Und dass er sie gefunden hat... Sie haben sich gefunden. Denn sie passen wirklich gut zusammen und sie sehen einfach wunderbar aus. Sie sind so verliebt ineinander."

Doch nicht nur auf der persönlichen Ebene verstehen sich Arnold und Chris offenbar super, auch beruflich schwimmen die beiden Schauspieler auf einer Wellenlänge. Wie der Bodybuilder weiter verrät, halte er seinen Schwiegersohn für einen "fantastischen" Schauspieler, der in seiner Karriere viel erreicht habe. "Ich meine, er ist wirklich großartig", schwärmt Arnold und fügt hinzu: "Wir reden viel über das Showbusiness, weil das im Vergleich zu der Zeit, wo ich angefangen habe, jetzt eine ganz neue Ära ist."

Das ist nicht das erste Mal, dass Arnie so begeistert über Chris spricht. Dass sein Schwiegervater ihn so unterstützt, rührt den Filmstar sehr, wie er bereits in einem früheren Interview mit People gestand. "Arnolds Unterstützung bedeutet mir auf mehreren Ebenen viel. Dabei bin ich der, der mit seinen Filmen aufgewachsen ist – mit dem großen Actionhelden." Er liebe den Film "Terminator" sehr, daher bedeute es ihm extrem viel, dass der Politiker ein Fan von ihm sei. "Dass er mich also dafür lobt, dass ich auf der Leinwand zu sehen bin, ist wirklich überwältigend", gestand er damals.

Getty Images Arnold Schwarzenegger in Kitzbühel im Januar 2024

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

