Süß: Superpapa Chris Pratt macht seinen Kindern Frühstück

Auch ein Hollywoodstar steht für seine Kinder frühmorgens in der Küche! Chris Pratt (44) ist stolzer Papa von drei Kindern. Mit seiner ersten Frau Anna Faris (47) hat er seinen ältesten Sohn Jack. Nach seiner Heirat mit Katherine Schwarzenegger (34) bekam er noch zwei Töchter: Im Mai 2019 wird Töchterchen Eloise geboren, im Jahr darauf folgt die kleine Lyla. Und als Papa weiß der Marvel-Star offenbar, was seine Kinder brauchen. Chris bereitet seinen Kids ein liebevolles Frühstück zu.

In seiner Instagram-Story teilt Chris ein Bild seines Nachwuchses, versammelt am Frühstückstisch. Während der Große sein Müsli allein genießt, teilen sich seine Schwestern einen Kinderstuhl und die Snacks am frühen Morgen. "Frühstück ist serviert", schreibt der Schauspieler stolz dazu. Für ihn selbst gibt es offenbar aber erst einmal nichts: "Ich werde bis heute Nachmittag fasten", meint er. Der Verzicht könnte zu seiner neuen Work-out-Routine gehören.

Denn nur wenige Tage zuvor begeisterte Chris seine Fans mit einem Selfie, auf dem er sein Sixpack präsentiert. Und er nahm sich für das neue Jahr wohl einiges vor, denn er wolle den gesamten Januar über täglich trainieren. Treibende Kraft dahinter sei aber vor allem seine Gattin Katherine. "Ich habe mir den Wecker gestellt und habe dann so getan, als ob ich weiterschlafen würde. Sie stupste mich in die Rippen und sagte: 'Steh auf'", schmunzelte Chris.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratts Kinder am Frühstückstisch, Januar 2024

Getty Images Chris Pratt im April 2023

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2023

