Autsch! Chris Pratt zieht sich Verletzung am Filmset zu

Dieser Drehtag endete für Chris Pratt (44) mit fiesen Schmerzen! Der US-amerikanische Schauspieler gewährt seinen Fans nun auf Instagram einen Einblick in die Arbeit am Set seines neuen Films "Mercy" – dabei kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall. "Ich habe so ein tolles Stuntteam – und manchmal versuche ich, da mitzuhalten und meine eigenen Stunts zu machen. Heute hat Papas Knöchel Bekanntschaft mit einem Metallpfosten gemacht", berichtet der Darsteller von dem Unfall.

Zusätzlich veröffentlicht der Leinwandheld zwei Fotos, auf denen er seine Verletzung zeigt: Auf einem Bild ist zu sehen, dass Chris am Rande des Sets die Beine hochlegt und dabei seinen rechten Knöchel mit einer Packung Eis kühlt. Auf der weiteren Aufnahme zeigt er seinen rechten Fuß – dabei fällt auf, dass das Gelenk ziemlich stark angeschwollen ist. Laut Chris ereignete sich der Unfall bereits am vierten Tag des Drehs.

Chris steht derzeit gemeinsam mit vielen weiteren renommierten Stars für denFilm "Mercy" vor der Kamera. Unter Anleitung des Regisseurs Timur Bekmambetov filmen Schauspieler wie beispielsweise Rebecca Ferguson (37), Annabelle Wallis (39) und Kali Reis den spannenden Sci-Fi-Thriller. Laut Deadline handelt der futuristische Film von einem Kommissar, dem ein Gewaltverbrechen vorgeworfen wird. Dieser versucht daraufhin seine Unschuld zu beweisen.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratts Verletzung

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

