Wann läuten für Annemarie Eilfeld (29) die Hochzeitsglocken? Den richtigen Mann, um den Bund der Ehe zu schließen, hat die ehemalige DSDS-Kandidatin schon mal: Seit April 2017 ist sie mit ihrem Freund Tim Sandt in einer Beziehung – bereits im Sommer sind die beiden dann auch schon zusammengezogen. Da ist eine Hochzeit doch der nächste logische Schritt, oder? In mehreren Interviews gab die Sängerin nun einen Hinweis, wann sie vor den Altar treten könnte!

Im kommenden Jahr wollen sich die Turteltauben zu 100 Prozent auf ihre eigenen Karrieren konzentrieren. Gegenüber Promiflash sagte die Blondine beim Deutschen Bloggerpreis: "Das wird bei uns beiden ein ganz starkes Jahr – mit meiner ersten Deutschlandtournee, neuer Single, einem neuen Video und anderen Projekten." Bei ihrem Partner sei es genau so. "Da ist der Terminkalender da dicht und wir haben gesagt, wir machen das jetzt, wir verwirklichen zunächst unsere Träume." Doch auch persönlich will das Paar seine Beziehung in den kommenden Jahren auf eine neue Ebene heben!

Im Interview mit Gala verriet sie nämlich: "2020 geben wir beruflich ordentlich Gas. [...] Danach wird geheiratet." Laut des Magazins soll die Hochzeit dann auf Mallorca stattfinden – an dem Ort, wo sie sich vor zwei Jahren kennengelernt hatten.

Stephan Wallocha / ActionPress Annemarie Eilfeld posiert vor der Kamera

Anzeige

Tamara Bieber / ActionPress Annemarie Eilfeld und Freund Tim bei der Eröffnung des Christmas Garden Berlin

Anzeige

Getty Images Annemarie Eilfeld beim Echo 2018 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de