Auch ein schönes Bein kann entzücken! Am Samstagabend kamen in Berlin wieder Stars und Sternchen für einen guten Zweck zusammen: Die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" unterstützt weltweit Kinder und Familien in Not – und lädt einmal im Jahr zu einer großen Spendengala ein. Anlässlich des Events schmiss sich die Prominenz wieder ordentlich in Schale – viele weibliche Gäste verzauberten dieses Jahr mit hohen Beinschlitzen!

An dem Abend stach besonders ein Look ins Auge: Obwohl die Kleider jeweils ganz unterschiedlich waren, präsentierten auffällig viele Promi-Damen den Fotografen am roten Teppich speziell ihre langen, wohlgeformten Beine. Influencerin Pamela Reif (23) hatte eine beigefarbene Robe mit silbernen Verzierungen gewählt, die an der Taille Cut-outs hatte. Sophia Thomalla (30) hingegen reichte eine offene Seite nicht aus – sie begeisterte mit zwei besonders hohen Schlitzen und einem goldenen Glitzer-Look.

Moderatorin Victoria Swarovski (26) setzte auf ein dunkelrotes One-Shoulder-Dress und wirkte mit ihrer Farbwahl und der Handtasche in Herzchen-Form wie schon bei den British Fashion Awards wie ein eleganter Valentinstagsengel. Schauspielerin Christine Neubauer (57) wurde mit ihren Spitzen-Details und der Schleppe zum Hingucker, während Sylvie Meis (41) in einem asymmetrischen, schwarzen Design ihre durchtrainierten Beine zeigte.

Schauspielerin Natalia Avelon (39) hatte zu einem schlichten, weißen Kleid – ebenfalls mit hohem Beinschlitz – gegriffen, das sie mit goldenen Schuhen und einer passenden Clutch aufwertete. Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange (61) kombinierte ihren unaufgeregten Style in Blau mit dunklen Spitzenpumps und einem roten Abendtäschchen. Verona Pooth (51) hingegen schöpfte aus den Vollen: Das extravagante, zweifarbige Kleid umspielte ihren Körper und machte neben ihren Beinen auch das tief ausgeschnittene Schlüsselloch-Dekolleté zum Blickfang.

Bieber, Tamara Christine Neubauer 2019 in Berlin

Bieber, Tamara Sylvie Meis 2019 in Berlin

Bieber, Tamara Natalia Avelon Berlin 2019

Bieber, Tamara Birgit Schrowange und ihr Freund Frank Spothelfer Berlin 2019

Bieber, Tamara Verona Pooth 2019 in Berlin



