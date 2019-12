Katy Perry (35) will ihre Fans wohl in Weihnachtsstimmung bringen! Pünktlich zu Nikolaus versammelte sich am Freitagabend alles, was Rang und Namen hat, beim berühmt berüchtigten iHeart Jingle Ball in Los Angeles. Auch die "Firework"-Interpretin tänzelte über den roten Teppich des jährlichen Events – dafür ist sie in zwei Outfits geschlüpft, die durchaus zum anstehenden Fest der Liebe passen: Katy brillierte als Glitzer-Lady und lebendiger Weihnachtsschmuck!

Zur Feier des Abends hüllte sich die Blondine auf dem Red Carpet von Kopf bis Fuß in knalliges Rot. Dabei trug sie ein Kleid, das ihre zierliche Figur perfekt zur Geltung brachte. Ihr Dress bestand aus einem eng anliegenden Bustier-Top mit üppigem Tüllrock. Dazu kombinierte die Musikerin gleichfarbige Satinpumps. Den Look rundete die Verlobte von Orlando Bloom (42) mit einer roten Glitzer-Baskenmütze ab. Für ihre Bühnen-Performance zog sich Katy allerdings noch mal um – wobei ihre neue Robe an eine lebendige Christbaumkugel erinnerte: Ein kurzes rötliches Dress mit riesigem Schneeflocken-Print. Das Bühnenbild, eine halbe Funkel-Kugel, passte perfekt dazu.

Im Schneeflocken-Stil erschien auch Camila Cabello (22) – zumindest mit ein wenig Fantasie. Die brünette Beauty warf sich zunächst in einen Zweiteiler bestehend aus Rock und Top, aus dem üppige Rüschen prangten. Schuhe und Make-up hielt sie schlicht, um ihrer weißen Outfit-Kombination volle Aufmerksamkeit zu verleihen. Während ihres Auftritts funkelte sie dann total aufreizend in strahlendem Rot.

Getty Images Katy Perry beim iHeart Jingle Ball 2019

Anzeige

Getty Images Katy Perry beim iHeart Jingle Ball 2019

Anzeige

Getty Images Camila Cabello beim iHeart Jingle Ball 2019

Anzeige

Getty Images Camila Cabello beim iHeart Jingle Ball 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de