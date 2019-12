Hat Janni Kusmagk (29) jetzt auch Lust übers Eis zu gleiten? Ihr Liebster Peer (44) zeigte sein Eiskunstlauf-Können in den vergangenen Wochen bei Dancing on Ice. Der Moderator fegte mit Profi Kat Rybkowski über das kühle Glatt und zeigte seine besten Sprünge und Pirouetten. Doch nach Show fünf war der Spaß vorbei für den 44-Jährigen – er musste das Format verlassen. Kann sich seine Liebste Janni nun aber vielleicht vorstellen, im kommenden Jahr in die Schlittschuhe ihres Mannes zu steigen?

Promiflash traf die Turteltauben kurz nach Peers Exit und bekam von der schönen Zweifach-Mami eine zaghafte Antwort: "Ich weiß es nicht so richtig. Surfen ist ja meine Sportart und ich bin auch offen für verschiedene Herausforderungen, aber momentan bin ich ja voll und ganz für die Kinder da gewesen", offenbarte die Blondine. Aktuell sei sie einfach nur stolz über die Sportlichkeit ihres Ehemannes.

Für den Familienpapa steht jetzt erst mal eine kleine Auszeit von den Schlittschuhen an, wie er Promiflash verraten hat: "Mir tun jetzt die Füße weh, also eine Woche mach ich jetzt mal Pause. Aber es ist ja nur eine kurze Pause, ich freue mich, beim Finale da zu sein." In der großen Abschluss-Show kommen alle Ausgeschiedenen erneut zusammen, um noch ein letztes Mal übers Eis zu flitzen, bevor der Gewinner der diesjährigen Staffel gekrönt wird.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Janni und Peer Kusmagk bei "Dancing on Ice"

Anzeige

cindyu.kayfotografie Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Die Teilnehmer von "Dancing on Ice" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de