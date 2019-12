Große Trauer um Juice Wrld (21)! Der US-Rapper hatte eine vielversprechende Karriere im Musikbusiness vor sich: Im vergangenen Jahr brachte er sein erstes Studioalbum auf den Markt, nachdem er die Jahre zuvor schon einige erfolgreiche Hits veröffentlicht hatte. Er arbeitete auch schon mit Größen wie Travis Scott (28), Nicki Minaj (37) und Ellie Goulding (32) zusammen. Doch jetzt wurde der plötzliche Tod des Musikers bekannt!

Am vergangenen Montag hatte Juice Wrld, der mit gebürtigem Namen Jarad Higgins heißt, noch seinen 21. Geburtstag gefeiert – und nun ist er nach Angaben von TMZ am Sonntagmorgen überraschend gestorben. Am Flughafen in Chicago erlitt der Songwriter nach der Landung einen Krampfanfall. Zeugen beobachteten, wie der Künstler aus dem Mund blutete, als die Notärzte erfolglos versuchten, sein Leben zu retten. Im Krankenhaus wurde er kurze Zeit später für tot erklärt. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Auf Instagram hatte sich Juice Wrld erst Mitte November von seiner Tournee aus Australien zurückgemeldet und sich zuletzt kurz nach seinem Geburtstag mit einem Foto von einer Jacht zu Wort gemeldet: "Gestern war mein Geburtstag. Ich feier die ganze Woche", hatte er zu dem Schnappschuss geschrieben.

Getty Images Juice Wrld 2019

Getty Images Juice Wrld in New Jersey

Instagram / juicewrld999 Rapper Juice Wrld im Dezember 2019



