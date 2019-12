So leicht lassen Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) sich nicht unterkriegen! Anfang Dezember hagelte es harte Vorwürfe gegen das Mehrgenerationenpaar – und zwar von Claudia Norberg, der Noch-Ehefrau des Schlagersängers: Die 49-Jährige behauptete, Laura sei nur wegen Michaels Promi-Status mit ihm zusammen. Diesen Vorwurf wollen die einstigen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten wohl nicht auf sich sitzen lassen: Im Netz turteln die 19-Jährige und ihr Schatz nämlich offen wie eh und je!

Via Instagram teilte der Wendler jetzt ein neues Pärchenfoto mit seiner Liebsten. Das Foto zeigt die beiden kurz vor einem Kuss – Laura und Michael haben bereits ihre Lippen gespitzt. "Weil du ein ganz besonderer Mensch bist, liebe dich so sehr", betonte der Sänger in der Bildunterschrift. Die Fans sind hin und weg von dem Anblick. "Ihr seid so süß wirklich", schwärmt eine Nutzerin in den Kommentaren.

Doch damit nicht genug: Auch die Influencerin teilte einen heißen Turtelmoment in ihrer Story: In dem Clip sitzen die zwei gerade auf dem Motorrad – Laura kann einfach nicht die Finger von ihrem Partner lassen und verwöhnt ihn während der Fahrt mit einer Massage. Ob die Flirt-Aufnahmen und das "Ich liebe dich" wohl demonstrativ an Michaels Ex gerichtet sind – was denkt ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

WENN.com Michael Wendler und Laura Müller

