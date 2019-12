Kaia Gerber (18) setzt noch einen drauf! Die Tochter von Cindy Crawford (53) gilt längst als eines der erfolgreichsten Topmodels überhaupt. Kein Wunder, denn sie ist ihrer hübschen Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Während Mamas Markenzeichen ihre langen braunen Haare sind, entschied sich Kaia kürzlich für eine haarige Veränderung: Sie ließ sich vor einigen Wochen einen Bob schneiden! Das reichte ihr offenbar aber nicht ganz aus: Kaia zeigte sich nun mit einem Pixie-Cut!

In ihrer Instagram-Story postete die 18-Jährige nun ein neues Foto von sich. Gewohnt lässig in Jeanshose, weißem Crop-Top und schwarzem Blazer schaut Kaia in die Kamera. So weit, so unspektakulär – wenn da nicht die brandneue Frisur der Schönheit wäre... Kaia trägt ihre Mähne nun nämlich noch mal deutlich kürzer – nicht mal bis zum Kinn reichen die Spitzen ihres 80er-Jahre-Kurzhaarschnitts nun!

Auch in ihrem Feed präsentiert Kaia ihren neuen Look von der Seite – und erntet dafür reichlich Komplimente in der Kommentarspalte. So schrieb Model-Kollegin Bella Hadid (23) begeistert: "Ich sterbe für diese Haare!"

Nicholas Hunt/Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford bei den Annual Fashion Media Awards

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber im Dezember 2019

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber, Model

