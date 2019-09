Zum 18. Geburtstag gibt's eine Hommage an Mama! Kaia Gerber tritt schon längst in die Fußstapfen ihrer Mutter. Wie Cindy Crawford (53) in den Neunzigern gilt Kaia heute als eines der erfolgreichsten Models unserer Zeit. Kein Wunder, dass die Brünette andauernd mit ihrer Mama verglichen und eben darauf angesprochen wird. Zu ihrer Feier anlässlich ihres Geburtstags hat Kaia sich vielleicht deshalb einen besonderen Spaß erlaubt: Sie erschien im Cindy-Crawford-Look zu ihrer Sause!

Als Kaia in das The Edition Hotel in New York einlief, dürften die Fotografen nicht schlecht gestaunt haben. Im kurzen Lederrock mit hohem Beinschlitz, hohen Riemenstiefeln und einer freizügigen Leder-Riemen-Korsage erinnerte ihr Outfit an einen sexy Gladiatoren-Look – und eben an ihre Mutter, die in einem sehr ähnlichen Aufzug bei den MTV Music Awards 1992 erschienen war. Auch ihre voluminöse Haarpracht scheint sich Kaia bei ihrem Elternteil abgeschaut zu haben.

Kaia ließ sich also von ihrer Mom inspirieren. Und Cindy? Die orientierte sich wiederum an einer anderen bekannten Dame: Im komplett goldfarbenen Overall mit passenden Schuhen und einer auffälligen Glitzer-Schmuck-Perücke stellte sie sicher, keineswegs im Schatten ihres schönen Nachwuchses zu stehen – und erinnerte mit ihrer Kleiderwahl ein wenig an Pop-Ikone Cher (73).

Nicholas Hunt/Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford bei den Annual Fashion Media Awards

Anzeige

Splash News Kaia Gerber im September 2019

Anzeige

Splash News Cindy Crawford

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de