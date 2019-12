Was steckt bloß hinter der plötzlichen Trennung? Seit wenigen Stunden ist es gewiss: Jasmin (40) und Willi Herren (44) gaben bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen werden. Dabei wirkte das Duo bei der diesjährigen Staffel Das Sommerhaus der Stars noch wie ein eingespieltes Team. Auch vor wenigen Tagen zeigten sich die Herrens noch turtelnd auf einer Veranstaltung: Allerdings soll es hinter den Kulissen da bereits mächtig gekriselt haben!

Bei der 13. Dorint Charity Sports Night in Köln am Wochenende wurde für die Fotografen sogar noch geknutscht. Von dunklen Wolken am Liebeshimmel war da noch keine Spur. Bild will allerdings erfahren haben, dass nach dem Besuch des Events ordentlich die Fetzen flogen! Willi und Jasmin sollen zudem in den vergangenen Wochen öfter aneinandergeraten sein. Letztendlich haben sie während des hitzigen Gespräches feststellen müssen, dass eine Beziehung keinen Sinn mehr mache.

Den endgültigen Schlussstrich zog Jasmin dann aber wohl erst am Montagabend. Welche Streit-Gründe genau dahintersteckten, ist bisher nicht bekannt. Andere Liebeleien spielten beim Ehe-Aus aber wohl keine Rolle.

TVNOW Jasmin und Willi Herren bei "Das Sommerhaus der Stars"

P.Hoffmann/WENN.com Jasmin und Willi Herren

ActionPress Jasmin und Willi Herren auf Mallorca

