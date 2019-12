Es gibt also doch noch ein Happy End für Sören Altmann! In der heutigen Episode von Bachelor in Paradise versuchte der DJ, den Frauen in Thailand den Kopf zu verdrehen. Allerdings mit eher wenig Erfolg – denn kaum im Paradies gelandet, ging er in seiner ersten Nacht der Rosen leer aus. Die Folge: Sören musste ohne Traumfrau im Gepäck zurück in die Heimat. Doch die Enttäuschung über das Ausscheiden war aber offenbar schnell Geschichte. Er hat mittlerweile wohl seine Mrs. Right gefunden!

Einige Wochen sind die Dreharbeiten nun her – und im Privatleben des Hamburgers hat sich in dieser Zeit so einiges getan. In Frauke Ludowigs (55) Sendung Der Talk - Nach dem Paradies lässt er überraschend die Liebes-Bombe platzen. Zögerlich erzählt er der Moderatorin, dass er eine Frau kennengelernt hat. "Sie ist keine Person des öffentlichen Lebens, aber du kennst sie, Frauke", so Sören. Weitere Details zu seiner Herzdame behält er allerdings für sich.

Ob er die unbekannte Lady womöglich schon vor oder während der Dreharbeiten kennengelernt hat? Denn der 34-Jährige nahm seinen Kuppelshow-Exit ziemlich gelassen. Auf die Tatsache, dass er keine Rose bekommen wird, reagierte er nämlich entspannt. "Ich gehe hier raus und freue mich auf Hamburg. Hier ist mir das eh ein bisschen zu warm, das ist nicht mein Klima in Thailand", zog er kurz nach dem Show-Ende sein Fazit.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise” im Special bei RTL.de.

Instagram / soeren_altmann Sören Altmann, TV-Star

Anzeige

Instagram / soeren_altmann Sören Altmann, Bachelorette-Kandidat 2018

Anzeige

TVNOW "Bachelor in Paradise"-Kandidat Sören Altmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de