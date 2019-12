Halbfinale bei Prince Charming! Die erste homosexuelle Dating-Show Deutschlands begeisterte in den vergangenen Wochen die Zuschauer vor den Bildschirmen: Als heißer Traumprinz sucht Nicolas Puschmann in der Sendung nach dem perfekten Partner. Im anstehenden Halbfinale buhlen noch vier Männer um den gebürtigen Hamburger – und die könnten verschiedener nicht sein. Welcher Boy wird sich die letzte Krawatte sichern und Nics Herz erobern? Promiflash stellt euch die Jungs vor.

Der Sensible:

Mit dem allerersten Kuss der Staffel erkämpfte sich Dominic Smith schon in der zweiten Episode einen Platz im Herzen des Prinzen. Eine kurze Kuschelei mit Mitstreiter Aaron Koenigs und ein hitziger Streit beim Übernachtungsdate sorgten zwischenzeitlich für dunkle Wolken am Liebeshimmel. Regelmäßig flossen bei dem 31-Jährigen die Tränen. Doch Dominics ehrlicher Umgang mit seinen Gefühlen begeisterte Nic immer wieder. "Ich will sein Fels in der Brandung sein", nahm sich der Wahl-Berliner zuletzt vor – ob dieser Wunsch erfüllt wird?

Der Muskelmann:

Bei einem heißen Einzeldate in einer Grotte kamen sich Nicolas und Friseur Andreas Kürner in Griechenland näher. Der Account-Manager erklärte anschließend, wie fasziniert er von den Augen seines muskulösen Verehrers sei – und auch die Küsse der Männer wirkten auf Anhieb vertraut. So wirklich aus sich rauskommen konnte der trotz seiner Statur charakterlich eher softe Andi aber noch nicht. Auch die Anzahl der Gespräche mit Nic hielt sich bisher in Grenzen – ob der Fitness-Junkie den Traumprinzen wohl noch vollends von sich überzeugen kann?

Der Emotionale:

Als Podcaster ist Lars Tönsfeuerborn in der Schwulen-Szene bereits eine kleine Berühmtheit. So war der Sex-Experte auch Nic bereits bekannt – und zudem war er nach dem ersten Bungee-Date von dem Rotschopf ziemlich begeistern. Die Impulsivität des 29-Jährigen könnte jedoch zum Problem werden: Neben seinen leidenschaftlichen Küssen mit Nicolas geriet der explosive Influencer auch mit seinen Mitstreitern aneinander, lästerte und hielt auch sonst nicht mit seiner Meinung hinterm Berg. Bisher schien die Chemie zwischen den Männern jedoch zu stimmen – ob der Funke endgültig überspringt?

Der Süße:

Ein niedliches Lächeln, hellblaue Augen und eine positive Ausstrahlung – Aaron galt zuletzt als Sonnenschein der Männer-Villa. Erst im Viertelfinale kam der Kölner Student seinem Angebeteten beim A-Steaming nahe und konnte die ersten Küsse austauschen. Trotz großen Interesses schien es aber noch nicht so richtig zwischen den Männern zu funken – insbesondere im Vergleich zu den anderen Teilnehmern.

