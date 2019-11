Eine rührende Geste oder doch eher eine peinliche Aktion? Bei Prince Charming geht es neben wilden Partys und heftigen Zickereien auch immer wieder sehr romantisch zu. Schließlich möchte Märchenprinz Nicolas Puschmann in dem Dating-Format seine große Liebe finden. In der neuesten Folge der Kuppelshow hat er sich daher auch etwas ganz Besonderes überlegt, um Kandidat Andreas Kürner um den Finger zu wickeln: Nicolas trägt Andy ein Liebeslied vor!

Schon bei der Gentlemen-Night in Episode drei hatte der 28-Jährige dem Lübecker ein Rendezvous nur zu zweit versprochen. Also ging es für die beiden dieses Mal nach einer gemeinsamen Jetski-Tour in eine schummerige Höhle zu einem Champagner-Date, mitten im Wasser. Als Nicolas dort die Gitarrenspielerin sah, konnte ihn nichts mehr aufhalten. Er stimmte für Andy "When You Say Nothing at All" von Ronan Keating (42) an – und der war dabei den Tränen nahe. "Es war einfach Gänsehautmoment. Ich glaube, ich komme mir halt vor, wie so ein kleiner Junge [...] Dass ein Mann für mich mal singt, war immer einer meiner Träume", schwärmte Andy von Nicolas' gefühlvoller Einlage.

Aber was hat es mit Nicolas' musikalischem Gefühlsausbruch eigentlich auf sich? "Es ist ein wunderbares Gefühl für jemanden zu singen, weil in meinen Gesang verpacke ich sehr viel Emotionen, die ich verspüre", erklärte er – und diese Emotionen kamen bei seinem Date ganz offenbar gut an.

Jeden Mittwoch eine neue Folge "Prince Charming bei TVNow.

Instagram / andys_wonderland89 Andreas Kürner, "Prince Charming"-Kandidat

TVNOW Nicolas Puschmann und Andreas Kürner bei "Prince Charming"

TVNOW Nicolas Puschmann und Andreas Kürner bei "Prince Charming"

