Nicolas Puschmann verdreht den Jungs gehörig die Köpfe! Als erster deutscher Gay-Bachelor sucht der gebürtige Hamburger aktuell bei Prince Charming den Mann fürs Leben. In romantischen Dates und intimen Gesprächen konnte der Account-Manager dabei bereits den einen oder anderen Kandidaten um den Finger wickeln – Lars Tönsfeuerborn hat es aber richtig erwischt: Der Rotschopf schwärmte nun, dass er sich in Nicolas verliebt hat!

In der aktuellen Folge kam es zwischen dem Kölner und seinem Traumprinzen zu einer bewegenden Situation: Beim morgendlichen Besuch in der Männer-Villa nahm Nicolas Lars zur Seite. Ganz emotional berichtete der 29-Jährige von dem Tod seiner Mutter, die sich nach einer schweren psychischen Erkrankung das Leben genommen hatte. Sein Gegenüber war von dieser Erzählung sehr getroffen: "Ich freue mich, dass du so ehrlich bist und mir schon Sachen anvertraust. Das finde ich sehr schön. Ich renne nicht wegen solcher Storys weg!" Lars war von diesem Entgegenkommen im anschließenden Interview total begeistert: "Ich bin verliebt! Damit habe ich nicht gerechnet. Ihr habt mich gekriegt – er hat mich vor allem gekriegt!"

Doch fühlt Nicolas bereits genau so intensiv für den Web-Star? Ganz abgeneigt scheint der Sport-Fan zumindest nicht zu sein – schließlich kam es zwischen den beiden sogar schon zum Kuss. Auch nach ihrem emotionalen Talk gab es einen Schmatzer auf den Mund. Was meint ihr: Wären Lars und Nic ein schönes Paar? Stimmt unten ab.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

TVNOW Lars Lars Tönsfeuerborn, Kandidat bei "Prince Charming" 2019

TVNOW Lars Tönsfeuerborn bei "Prince Charming"

TVNOW Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn bei "Prince Charming"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de