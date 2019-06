Hier prallen zwei Welten aufeinander! Shindy (30) ist einer der ganz großen Rapper aus Deutschland und begeistert Millionen Fans mit seinem Gangster-Image und dicken Beats. Wolfgang Bahro (58) liefert da eher das komplette Gegenprogramm: Der Schauspieler ist als adretter Rechtsanwalt aus der Fernsehserie GZSZ bekannt. Man glaubt es kaum, aber diese beiden haben sich jetzt zusammengetan: Wolfgang hat eine Rolle in Shindys neuem Musikvideo übernommen!

Wolfgang mimt in dem Clip einen strengen Familienvater – ähnlich seiner Rolle in der beliebten TV-Sendung. Doch wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? "Ein befreundeter Kollege erzählte mir, dass ein Regisseur mich gern für ein Musikvideo mit Shindy haben wollte", erklärt der 58-Jährige Bild. Eine ganze Nacht lang haben sie für das Projekt vor der Kamera gestanden. Wolfgang habe der Dreh sehr viel Spaß gemacht. "Ich muss aber gestehen, dass ich kein großer Rap-Freund bin und jetzt nicht so auf die Musik von Shindy stehe", offenbarte der Jo Gerner-Darsteller.

Trotz der scheinbar extremen Gegensätze passte die Chemie zwischen dem Musiker und dem Mimen: "Er war sehr freundlich und sympathisch", schilderte Wolfgang nach den Dreharbeiten. Vorher war ihm der "EFH"-Interpret allerdings noch vollkommen unbekannt und er kannte auch keinen seiner Songs.

Getty Images Schauspieler Wolfgang Bahro

Facebook / ichbinshindy Rapper Shindy

MG RTL D / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro als Jo Gerner bei GZSZ

