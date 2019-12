Man soll bekanntlich ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist! Das weiß auch Nina Bott (41). Drei Jahre lang war die einstige GZSZ-Darstellerin das Gesicht der Vox-Sendung "Prominent". Nachdem sich die Moderatorin im Dezember 2018 eine kleine Schwangerschafts-Auszeit von ihrem Job gegönnt hatte, kehrte sie zwei Monate nach der Geburt ihres Söhnchens Lio im vergangenen März zurück zu dem TV-Magazin. Doch dann gab die Blondine im Oktober ihr endgültiges Aus bei der Boulevardsendung bekannt. Am Sonntag trat sie zum letzten Mal vor die Kamera. So emotional war ihr Abschied!

Im Interview mit RTL.de offenbarte die Schauspielerin, dass sie die Zeit bei dem Privatsender immer in bester Erinnerung halten wird. Ihr Arbeitgeber habe ihr die Chance gegeben, ihr Leben als Mutter in vollen Zügen zu genießen. "Das bedeutet mir total viel und das werde ich auch nicht vergessen", gelobte sie. "Und auch die Redaktion, die Mädels und Jungs – also Jungs haben wir auch ein paar – die sind mir alle total ans Herz gewachsen", führte sie dankbar fort. Zudem habe sie dort ein paar neue Freunde fürs Leben gewonnen. Besonders emotional empfand die Sängerin das "Best of", welches das Team für sie zusammengetragen hat.

Die Arbeit bei "Prominent" wird Nina auch wegen einer ganz anderen Sache in Erinnerung bleiben – ihrer dritten Schwangerschaft. "Ich habe sogar hier im Sender den Test gemacht. Also ich habe sogar hier im Haus erfahren, dass Baby Nummer drei unterwegs ist", gab sie ebenfalls preis.

Instagram / ninabott Nina Bott und Sohn Lio, November 2019

ActionPress Nina Bott bei der Gala Christmas Shopping Night im Alsterhaus Hamburg im November 2019

Actionpress/ Wenzel, Georg Nina Bott, Schauspielerin

