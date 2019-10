Nina Bott (41) bricht zu neuen beruflichen Ufern auf! Seit drei Jahren ist die 41-Jährige das Gesicht der Vox-Sendung "Prominent". Im vergangenen Dezember verabschiedete sie sich wegen ihrer Schwangerschaft schon einmal für kurze Zeit von ihrem Moderatoren-Job. Gerade mal zwei Monate nach der Geburt ihres Sohnemanns Lio nahm Nina im März ihre Arbeit vor der Kamera wieder auf. Jetzt gibt die einstige GZSZ-Darstellerin jedoch bekannt: Noch in diesem Jahr wird sie endgültig bei dem TV-Magazin aufhören!

"Man soll ja immer aufhören, wenn's am schönsten ist. Daher sag ich im Dezember tschö und vor allem auch danke", schrieb die gebürtige Hamburgerin auf Instagam unter ein Foto von sich am "Prominent"-Set. Sie werde das Team vermissen, freue sich aber auch schon auf die neuen Herausforderungen, die auf sie warten. "Bis dahin gibt's natürlich noch viele schöne Sendungen mit mir", versprach sie ihren Followern abschließend.

Was genau Nina künftig plant, behielt sie allerdings noch für sich. Ihre Fans würden sich vermutlich am meisten wünschen, dass die Schauspielerin als Cora Hinze in den Kolle-Kiez von GZSZ zurückkehrt. Erst im August sorgte ein Foto von ihr im Babelsberger Studio für Aufsehen. Doch kurze Zeit später enttäuschte die Blondine die Hoffnungen des gespannten Publikums: Lediglich für eine Reportage war sie ans Set der Daily zurückgekehrt.

Instagram / ninabott Nina Bott im Oktober 2019

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihren Kindern im September 2019

Wenzel, Georg / ActionPress Nina Bott beim VAUNET Sommerfest 2019

