Jennifer Frankhauser (27) und ihr Freund Steffen präsentieren sich schmusend im Netz! Seit wenigen Wochen ist bekannt: Die 27-Jährige ist frisch verliebt! Nachdem ein Insider Promiflash verriet, dass die Schwester von Daniela Katzenberger (33) einen neuen Schwarm aus Ludwigshafen hat, gab die Ex-Dschungelkönigin es Ende November dann auch selbst zu. Bisher sah man Jennys Liebsten auf Fotos nur von hinten – auf neuen Schnappschüssen ist ihr Steffen jetzt aber besser zu erkennen!

Via Instagram veröffentlichte die Brünette sowohl in ihrem Feed als auch in ihrer Story Fotos, auf denen sie ganz verliebt mit ihrem Partner kuschelt. Vor allem auf einem Schnappschuss, auf dem die zwei Turteltauben in einem weihnachtlichen Setting posieren, ist Steffen gut sichtbar: Er drückt Jenny auf dem Bild einen dicken Kuss auf die Wange. Und die zwei scheinen auch einen ähnlichen Geschmack zu haben: Sie sind nicht bloß beide tätowiert, sie zeigen sich auch im roten Partnerlook!

Das weihnachtliche Foto kam bei Jennys Fans gut an: "Sehr schönes Bild von euch zweien. Ihr seid ein tolles Paar. Ich wünsche euch noch ganz viel Glück!", schrieb einer ihrer Follower. Ein anderer kommentierte: "Ihr seid echt ein wunderhübsches Traumpaar."

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und ihr Freund Steffen im Dezember 2019

